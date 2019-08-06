القاء القبض على أكبر زعيم مافيا مخدرات ودعارة في بغداد!

أعلنت القوات الأمنية في العراق، عن تنفيذ حملة لملاحقة مافيا المخدرات وبيوت الدعارة وصالات القمار، فيما أكدت أنه تم اعتقال أكبر زعيم للمافيا في العراق وخمسة وعشرين شخصاً من مساعديه الذين يدعون انتماءهم للحشد الشعبي.

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا والمسيطر على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

وأكدت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته من مواد مخدرة وأموال إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء.

يذكر أن العملية تمت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الحشد الشعبي لملاحقة مافيا المخدرات وصالات القمار وبيع وشراء النساء.

وتكسب المافيا بقيادة حجي حمزة يومياً نحو مليون دولار من تجارة المخدرات والدعارة وصالات القمار التي انتشرت بشكل لافت مؤخراً خاصة في الفنادق الفخمة والنوادي الليلية.

ويعاني العراق من انتشار النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في مناطق كثيرة من العاصمة بغداد، ولا تستطيع القوات الأمنية إغلاقها أو مداهمتها لأنها تعود إلى جهات متنفذة، بحسب تعبير من يدير تلك الأماكن المشبوهة، مما يولد خشية لدى رجال الأمن على حياتهم وحياة عوائلهم.

وداهمت قوة أمنية في وقت سابق، فندق فلسطين ميرديان في بغداد، واعتقلت ثلاثة أشخاص من أصحاب صالات القمار المتهمة بتهريب الأموال إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة.