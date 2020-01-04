القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية متلبسا ب ” رشوة “

ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية القبض على ” عبد العظيم حسين عبد العظيم ” رئيس مصلحة الضرائب متلبسا عقب حصوله على رشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته .

وجاء ذلك تنفيذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها .

وقال وزير المالية المصري ” محمد معيط ” في بيان صحفي اليوم السبت إنه تم تكليف ” رضا عبد القادر ” نائب رئيس مصلحة الضرائب بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة .

وأكد على إنه لا أحد فوق القانون ولا يوجد تستر على أي فساد ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى .. وإنه جاري التحقيق مع رئيس مصلحة الضرائب بشأن مخالفات لم يكشف عنها .