القبض على زوجة شقيق ” عمر البشير ” بتهمة محاولة تسميم ضباط السجن لتهريبه

ألقت قوات الأمن السودانية القبض على ” نور الهدى محمد الشفيع ” زوجة عبد الله شقيق الرئيس السوداني السابق ” عمر البشير ” بتهمة الشروع فى القتل لمحاولتها تسميم عدد من ضباط ” سجن كوبر ” الموقوف فيه عبد الله البشير لتتمكن من تهريب زوجها .

وبدأت التحقيقات مع نور الهدى محمد الشفيع التي تحمل رتبة فريق أول طبيب تحت بند المادة 130 وهي الشروع في القتل بنيابة حي عمر المختار على خلفية محاولتها اغتيال ضباط السجن الاتحادى بكوبر عن طريق دس السم فى طعام جاءت به من منزلها وبعثت به لزوجها وآخرين يوم الجمعة الماضي .. والتي أثبتت المعامل الجنائية لاحقا عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي .

وتستمر التحقيقات لحين الوقوف على الحالة الطبية لعدد من ضباط السجن الذين أخضعوا لعملية غسيل معدة جراء تناولهم الوجبة التي بعثت بها زوجة شقيق البشير .

ومن جهتها أفادت نور الهدى خلال التحقيق بأنها لا يمكن أن تضع سما في طعام مرسل لزوجها .. وأشارت إلى أنها لم تقم بإعداد الطعام بنفسها ومن أعده هن عاملات في منزلها مؤكدة أنه ليس لديها أي علم بعدم صلاحية الطعام .

وقالت مصادر الشرطة أن شواهد كثيرة دفعتهم للاعتقاد بأن نور الهدى التى تعمل استشارى طب نفسي ربما تكون قد أصيبت بالجنون .