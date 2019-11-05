الكويت تكشف عن ترحيلها ل 18 ألف وافد .. والسبب ؟

كشفت صحيفة ” القبس ” الكويتية عن قيام السلطات الكويتية بترحيل نحو 18 ألف وافد منهم 6 آلاف امرأة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وفقا لمصدر أمني .

وقال المصدر الأمني أن إحصائية إدارة سجن الإبعاد أظهرت إنه تم إبعاد 12 ألف رجل و6 آلاف امرأة خلال الأشهر التسعة الأولى الماضية .

وأرجع أن السبب من وراء ذلك يعود إلى أسباب مختلفة مثل التورط في قضايا جنائية ومخالفة قانون الإقامة والعمل والإصابة بأمراض معدية إضافة إلى المخالفات المرورية وغيرها من القضايا .

واحتل ابناء الجالية الهندية المرتبة الأولى في قائمة الوافدين الذين تم ترحيلهم حيث تم ترحيل 5 آلاف شخصا من الجنسين .. وفي المرتبة الثانية جاء ابناء الجالية البنجلاديشية بنحو 2500 مرحل .

ثم في المرتبة الثالثة جاءت الجالية المصرية بنحو 2200 شخص.. بينما احتل أبناء الجالية النيبالية المرتبة الرابعة بنحو 2100 شخص ثم الجالية الإثيوبية بنحو 1700 شخص والجالية السيلانية بنحو 1400 مرحل والجالية الفلبينية بنحو 1200 مبعد .. فيما جاء باقي المرحلين من جنسيات مختلفة منها عربية وأفريقية وأوروبية وأمريكية .

وأشار المصدر إلى أن الوافدين الذين تم استبعادهم لأسباب صحية كانت لأمراض مثل فيروس الكبد الوبائي وبعض الحالات المصابة بالإيدز .

ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت فإن إجمالي الوافدين يبلغ مليون و697 وافدا ينتمون إلى 165 جنسية .. في حين يبلغ عدد الكويتيين المسجلين في الهيئة 69 ألفا و 902 .