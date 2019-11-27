المحكمة العسكرية تقضي حكما ب ” الإعدام ” على هشام عشماوي

كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأربعاء عن قضاء محكمة عسكرية مصرية حكما بالإعدام شنقا على الإرهابي ” هشام عشماوي ” في القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” الفرافرة ” في جلسة اليوم .

حيث تمت إدانته بالتورط في 14 قضية والمتهم بالقيام بعدد من الأعمال الإرهابية منها : المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء ” محمد إبراهيم ” واشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية بقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013 .. إلى جانب ضلوعه في تهريب أحد عناصر تنظيم ” أنصار بيت المقدس ” من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية .

وتهم أخرى تتعلق بأنشطة إرهابية مثل استهداف إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها 5 أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة .. وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق و4 جنود حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة .. واستهدافه سيارات عسكرية كان يستقلها ضباط وجنود مما أدى إلى مقتلهم .. وتأسيس حركة ” المرابطون ” المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد تسلمت هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي في 28 مايو الماضي بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء ” عباس كامل ” إلى ليبيا التقى خلالها المشير ” خليفة حفتر ” قائد الجيش الوطني الليبي .