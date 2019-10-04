المظاهرات تتواصل في بغداد لليوم الرابع على التوالي

تواصلت الظاهرات في العاصمة العراقية بغداد الجمعة وذلك لليوم الرابع على التوالي على الرغم من كلمة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حذر فيها من الفوضى.

وقالت وكالة فرانس برس إن الشرطة العراقية أطلقت النار على عشرات المحتجين الذين تجمعوا في وسط بغداد الجمعة، مشيرة إلى أن مراسليها أكدوا أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين وليس في الهواء.

وكانت الأيام الماضية شهدت تعاطياً عنيفاً مع المتظاهرين، حيث عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، فضلاً عن إصابة حوالي ألف شخص.

واستيقظ العراق، صباح الجمعة، على حصيلة دامية شهدتها تظاهرات الأيام الثلاثة الماضية، إذ سقط 31 قتيلاً خلال التظاهرات الغاضبة التي انطلقت منذ الثلاثاء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والفساد والبطالة المنتشرة في عموم البلاد، كما شهد بعض تلك التظاهرات هتافات ضد إيران و”ميليشياتها”.