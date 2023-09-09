أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بإقليم الحوز بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز، وقعت في الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 8 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 30.961 درجة شمالا، وخط الطول 8.413 درجات غربا.

وأحس بالهزة القوية على الخصوص سكان مراكش وأكادير والعاصمة الرباط، إضافة إلى باقي المدن المغربية.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال، لكن بعض ، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال.