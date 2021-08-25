أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر قطع العلاقات بين البلدين، في خطوة وصفتها الرباط بأنها “غير مبررة”.

وأعلن وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ”أعمال عدائية”.

وتشهد العلاقات الجزائرية المغربية توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص. والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الجزائر جماعات إرهابية بالوقوف خلف حرائق الغابات الضخمة التي شهدتها البلاد، وقالت إن “إحدى هذه الجماعات الإرهابية مدعومة من المغرب”.

وفي مؤتمر صحفي، أشار لعمامرة إلى “الدعم المغربي لواحدة من الجماعات” التي تسعى للاستقلال في منطقة القبائل، كما قال إن “الرباط تجسست على مسؤولين جزائريين، وفشلت في الوفاء بالالتزامات الثنائية بما في ذلك ما يتعلق بالصحراء الغربية”.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، التي يراها المغرب جزءا منه.

واستدعت الجزائر الشهر الماضي سفيرها في المغرب للتشاور. وجاءت الخطوة بعد أن أعرب مبعوث المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، عن دعمه لتقرير المصير لمنطقة القبائل الجزائرية.