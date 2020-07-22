عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي من مقره بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في حين أفادت ثلاثة مصادر سعودية، وكالة رويترز، بأن الحالة الصحية للملك سلمان مستقرة.

وكان العاهل السعودي (84 عاما) دخل المستشفى يوم الاثنين، بسبب التهاب في المرارة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وبث التلفزيون السعودي مساء الثلاثاء لقطات من اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان. وفي اللقطات التي لم تكن مصحوبة بصوت، يمكن رؤية العاهل السعودي جالسا إلى طاولة يطالع وثائق.