أكد العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، على خطورة المشروع الإيراني في المنطقة، ووجه انتقادات للحوثيين في اليمن، كما تناول جهود المملكة لضمان استقرار إمدادات النفط العالمية، كما دعا لإقامة دولة فلسطينية، وذلك بحسب ما جاء في كلمته أثناء افتتاح أعمال مجلس الشيوخ، الخميس.

وحذر الملك من محاولات إقليمية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة في المنطقة، وشدد على “خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، ورفض السعودية تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية”، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ “موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهديد السلم والأمن”.

#الملك_سلمان أمام مجلس الشورى: ينبغي على العالم مواجهة المشروع الإيراني، ومنطقتنا تواجه محاولات من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها السياسي، كما أن هناك قوى إقليمية تسعى لنشر أيدلوجيتها المتطرفة خدمة لمصالحها الخاصة. pic.twitter.com/Yg0sq3jwun — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 11, 2020

وقال العاهل السعودي إن المملكة “تستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) كلمة ملك البلاد التي جاء فيها أن المملكة “عملت، ولا تزال تعمل لضمان استقرار امدادات البترول للعالم بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا”.

وأكد الوقوف” إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أننا نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم”.

وتابع البيان: “نقف مع العراق وشعبه الشقيق، ونساند جهود حكومته في سبيل استقراره ونمائه وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي”.

وأيدت السعودية “الحل السلمي بسوريا وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 ومسار جنيف 1 مؤكدين وجوب خروج الميلشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري”.