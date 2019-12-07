الملك سلمان يعزي ترامب يؤكد ان مطلق النار لا يمثل الشعب السعودي

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن تعازيه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد الهجوم الذي وقع في قاعدة بينساكولا البحرية في فلوريدا، وراح ضحيته ثلاثة أشخاص بينهم منفذ الهجوم السعودي الجنسية.

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وقال ترامب في تغريدة إن العاهل السعودي عبّر في اتصال هاتفي عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء الضحايا.

وأوضح ترامب في تغريدة ثانية أن العاهل السعودي “مستاء بشدة من العمل الهمجي” الذي قام به مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل الشعب السعودي، بأي شكل من الأشكال.

وكانت وكالة أسوشييتد برس قد نقلت عن مسؤول أميركي أن مطلق النار هو طالب طيران من الجنسية السعودية، وأن السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث مرتبطا بالإرهاب.

وقتل مطلق النار أثناء الهجوم الذي أودى بحياة شخصين آخرين، وفق مسؤولين من الشرطة والجيش.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين فقط من قيام بحارة أميركي بقتل شخصين وإصابة آخر، قبل أن يقتل نفسه في قاعدة بيرل هاربور الأميركية.