الملك سلمان يوافق على استضافة السعودية قوات امريكية لتعزيز امن المنطقة

قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية، السبت، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر موافقته على استضافة المملكة قوات أمريكية على أراضيها، وذلك بهدف تعزيز أمن المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المسؤول قوله،“بأنه انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها“.
#عاجل_واس #مصدر_مسؤول بـ #وزارة_الدفاع : صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.https://t.co/HwHe7mRrno #واس
— واس (@spagov) July 19, 2019
وفي وقت لاحق قال الجيش الأمريكي في بيان، إن وزير الدفاع أذن بإرسال قوات وموارد أمريكية إلى السعودية، لرفع العمل المشترك مع المملكة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها.