تداولت وسائل اعلام اردنية مقطع فيديو ظهر فيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وهو يتفقد مستشفى السلط الحكومي، بعد حادثة انقطاع الأوكسيجين عن مرضى كورونا ووفاة عدد منهم.

ويظهر الملك عبدالله الثاني، في الفيديو، وهو في حالة غضب شديد ‏وكان يتكلم مع مدير المستشفى بعد الحادثة، ويطالبه بتقديم استقالته.

واحتشد العشرات اليوم السبت أمام مشفى السلط الحكومي في الأردن حيث توفي مصابون بكورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين.

ووضع وزير الصحة الأردني نذير عبيدات استقالته أمام رئيس الوزراء بعد الحادثة، فيما أكد مصدر أن استقالة الوزير من منصبه جاءت تلبية لأمر ملكي.

وكانت وكالة “عمون” الأردنية للأنباء، نقلت عن مصادر طبية قولها إن عدد وفيات انقطاع الأوكسجين عن المستشفى وصل إلى 8. وطلب رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة من النيابة العامة فتح تحقيق بالحادث.