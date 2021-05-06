أعلنت وكالة الأنباء القطرية اليوم الخميس عن قرار النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية ” علي شريف العمادي ” للتحقيق معه وسؤاله عما أثير حوله من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة .

والتي تمثلت في الاختلاس والإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة .

وجاء في البيان الذي صدر من مكتب النائب العام حول هذا القرار : ” بعد الاطلاع على الأوراق وما أرفق بها من تقارير أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي ” .

وتابع : ” وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة .. كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة ” .