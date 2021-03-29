أفادت وكالة بلومبيرغ اليوم الإثنين بأن عمليات تعويم السفينة “إيفر غرين” نجحت، بعد حوالي أسبوع من إغلاقها قناة السويس.

وأوضحت أن فرق الانقاذ نجحت بتحرير السفينة العملاقة، بحسب ما أفاد مزود الخدمات البحرية “إنشكيب،” وذلك بعد أسبوع تقريبًا من جنوحها في أحد أهم المسارات التجارية في العالم.

إلى ذلك، لفتت إلى أنه على الرغم من أن السفينة بدأت تطفو مرة أخرى، إلا أنه لم يتضح بعد متى سيتم فتح الممر المائي أمام حركة المرور، أو المدة التي قد تستغرقها مسألة حل المأزق الذي واجهته أكثر من 450 سفينة عالقة كانت في طريقها إلى السويس.