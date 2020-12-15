كشفت صحيفة الراي الكويتية عن انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء النائب ” مرزوق الغانم ” رئيسا للمجلس في تصويت سري أمام منافسه على المنصب النائب ” بدر الحميدي ” .

وحصل مرزوق الغانم على 33 صوت من أصوات النائبين مقابل 28 صوت و3 أصوات باطلة صوت أصحابها للمتنافسين من مجموع 64 يحق لهم التصويت وهم نواب المجلس الخمسون وأعضاء الحكومة .

وكشف حساب مجلس الأمة الإخباري عن أن الأصوات الباطلة الثلاثة كانت من رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير آخر كإشارة لوقوفهم على الحياد وأن الحكومة وجهت الوزراء للتصويت لمن يرونه مناسبا .

ومن جانبه أعرب مرزوق الغانم عن سعادته وفخره بحصوله على رئاسة مجلس الأمة الكويتي وعلق على ذلك قائلا : ” أشكر كل من أولاني ثقته وأمد يدي للجميع .. التزمت الصمت تجاه الإساءات التي طالتني .. اتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين ” .

يذكر أن الغانم كان رئيسا لدورتين ماضيتين للمجلس وفاز كنائب في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي وتنافس خلالها أكثر من 300 مرشح .