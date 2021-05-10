انسحبت قوات الشرطة الإسرائيلية وسط هتافات النصر من ساحات المسجد الأقصى بعد المواجهات القوية التي وقعت صباح اليوم الإثنين بينهم وبين الفلسطينيين المرابطين داخله .

وأعادت الشرطة الإسرائيلية فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أن قامت بمصادرة مفاتيحه من حراس الأوقاف الإسلامية .

ليشرع المصلون والمعتكفون داخل المسجد الأقصى بتنظيم وتنظيف ساحات المسجد من الحجارة وبقايا الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمسيلة للدموع التي غطت مساحات واسعة منه من جراء تلك المواجهات .

وكان قد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 305 إصابة سجلت خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة من بينهم 7 بحالة حرجة .