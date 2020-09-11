أعلن الأمن الأردني وقوع سلسلة انفجارات في أحد معسكرات الجيش في شمال شرق العاصمة عمان. وأشار إلى أن الانفجار وقع في معسكرات المدفعية التابعة للجيش في محافظة الزرقاء، وأعلن فتح تحقيق في ملابسات الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة.

وقد نفى وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، تسجيل أي إصابات جراء الانفجار الذي هز محافظة الزرقاء الأردنية، فجر الجمعة.

وقال العضايلة إن “الانفجار حصل بمستودع لقنابل مورترز غير صالحة للاستعمال شرق الزرقاء في الساعات الأولى من اليوم الجمعة”.

وأضاف أن “الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات”



وذكرت السلطات أن قنبلة انفجرت من مخلفات الأمن الداخلي بأحد مستودعات الجيش بمنطقة الغباوي، في المحافظة الواقعة شمال شرق العاصمة عمّان.

من جهتها، حذرت مديرية الأمن العام من “تداول بيانات قديمة وإشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية”، مشيرة إلى أن بعض البيانات التي يتم تداولها “قديمة” وتعود “لحادثة وقعت قبل نحو عام”.