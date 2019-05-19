انفجار ضخم يروع سكان العاصمة العراقية

أكد مواطنون عراقيون سماع دوي انفجار عنيف ضرب وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأحد.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الانفجار وقع قرب المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية وسفارات، وفق قناة “سكاي نيوز” العربية، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو جديد لزعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي، الشهر الماضي لأول مرة منذ عام 2014، متوعدا بالثأر لقتلاه في سوريا والعراق والانتشار في أماكن جديدة، وذلك في أعقاب سقوط آخر جيب للتنظيم في سوريا.

ولا يزال مكان أبوبكر البغدادي مجهولا، وكانت آخر التقارير تشير إلى أنه لا يزال يتنقل في المناطق الصحراوية عبر الحدود السورية – العراقية.