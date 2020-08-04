هز انفجار كبير، اليوم الثلاثاء، أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار.
وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا في مخزن للمفرقعات.
وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.
الله يستر على بيروت وأهلها
الناس مش ناقصة مصائب اكتر مما تعانية
نسال الله ان يحفظ بيروت وان يخلصه من حزب الشيطان الارهابي.
يقال انه استهداف اسلحة ايرانيه محرمه للحزب الارهابي وحزب الشيطان ينشر عناصره حول المرفأ.
حزب ارهابي يتحكم في لبنان
أشارت صحيفة هآرتس، إلى أنه “تم استهداف أسلحة لحزب الله في مرفأ بيروت”. وتحدث شهود عيان عن انفجار في سفينة ترسو في ميناء بيروت، وسمع تحليق للطيران قبل لحظات من وقوع الانفجار.
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