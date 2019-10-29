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انفجار يستهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية ونجاة وزير الدفاع

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كشفت تقارير إعلامية يمنية عن وقوع انفجار صباح اليوم الثلاثاء استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب خلال اجتماع لقادة عسكريين ونجاة وزير الدفاع اليمني ” محمد المقدشي ” .

وأسفر الانفجار عن مقتل جنديين يمنيين وإصابة آخرين في حصيلة أولية له .

واستهدف الهجوم وزير الدفاع اليمني الذي يشارك في اجتماع موسع نظمته دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة للصحفيين والإعلاميين في مأرب .

والذي شهد حضور كلا من مستشار نائب رئيس الجمهورية للشئون العسكرية اللواء الركن ” عبدالعزيز الشميري ” وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن ” محمد الحبيشي ” ورئيس دائرة القضاء العسكري اللواء ” عبدالله الحاضري ” ورئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن ” أحمد الأشول ” وعدد من القيادات العسكرية في الجيش الوطني .

 

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