انفجار يستهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية ونجاة وزير الدفاع

كشفت تقارير إعلامية يمنية عن وقوع انفجار صباح اليوم الثلاثاء استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب خلال اجتماع لقادة عسكريين ونجاة وزير الدفاع اليمني ” محمد المقدشي ” .

وأسفر الانفجار عن مقتل جنديين يمنيين وإصابة آخرين في حصيلة أولية له .

واستهدف الهجوم وزير الدفاع اليمني الذي يشارك في اجتماع موسع نظمته دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة للصحفيين والإعلاميين في مأرب .

والذي شهد حضور كلا من مستشار نائب رئيس الجمهورية للشئون العسكرية اللواء الركن ” عبدالعزيز الشميري ” وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن ” محمد الحبيشي ” ورئيس دائرة القضاء العسكري اللواء ” عبدالله الحاضري ” ورئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن ” أحمد الأشول ” وعدد من القيادات العسكرية في الجيش الوطني .