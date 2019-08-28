بأوامر أمريكية .. قطر تضرب الاقتصاد التركي وتهدده بالانهيار الكامل

قام ” أردوغان توبراكز ” رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا بإعداد تقريرا يكشف عن استعداد قطر لسحب استثماراتها من تركيا على الرغم من العلاقة الوطيدة بين البلدين .

ويقدر حجم هذه الاستثمارات على الأراضي التركية بنحو 20 مليار دولار .

ووفقا ل ” سكاي نيوز ” أن التقرير أشار إلى أن الخطوة القطرية المفاجئة تأتي بأوامر وموافقة أمريكية عقب زيارة أمير قطر تميم بن حمد للرئيس الأميركي دونالد ترامب .

وفي ظل الاقتصاد التركي المتدهور ستؤثر هذه الخطوة تأثيرا سلبيا إضافيا عليه بالنظر إلى حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من قطاعات الاقتصاد التركية .

ويقول خبراء إقتصاديين في تبرير لموقف قطر بإنها لم تعد تمتلك رفاهية المخاطرة باستثمارات ضخمة في بلد يعاني اقتصاديا مثل تركيا بعد تراجع الليرة التركية وتردى الأوضاع الداخلية .

وبحسب تقرير أردوغان فإن المقاولين الأتراك في المقابل ينفذون مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار .. ومن بين تلك المشاريع بناء ملاعب ضخمة ومشروع المطار ومشاريع بنى تحتية استعدادا لكأس العالم عام 2022 .