استهل الرئيس الامريكي جو بايدن تصريحاته في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، بالتعليق على إطلاق السلطات السعودية سراح الناشطة لجين الهذلول من السجن قائلا أنه “الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله”.

وقال للصحفيين: “لدي بعض الأخبار المرحب بها بأن الحكومة السعودية قد أفرجت عن شخصية حقوقية بارزة، لجين الهذلول – عفوا يا الهذلول من السجن. كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة وكان إطلاق سراحها هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به”.

وكانت قد أطلقت السلطات السعودية، أمس الأربعاء، سراح الناشطة لجين الهذلول، وعادت إلى منزلها بعد نحو 3 سنوات قضتها في السجن، حسبما أعلنت أسرتها.

كتبت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة، في تغريدة: “تم الإفراج عن لجين، إنها في البيت”، وأضافت في تغريدة أخرى مرفق معها صورة للناشطة: “لجين الهذلول في البيت بعد 1001 يوم في السجن”.

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison pic.twitter.com/SIm274rAEw — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

اعتقلت الناشطة السعودية، لجين الهذلول -31 عاما- في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/ كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة.

وقالت إن ذلك بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.