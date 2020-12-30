نشرت ” رغد صدام حسين ” إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” مقطع فيديو تضمن تسجيلا صوتيا عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” بمناسبة الذكرى ال 14 على وفاة والدها .

وبدأت رغد صدام حسين كلمتها بآيات من القرآن الكريم ثم وجهت بعد ذلك حديثها إلى الشعب العراقي قائلة : ” أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم الذي سطا عليه اعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من بشاعة وأحقاد متراكمة ” .

وتابعت : ” احتل العراق نتيجة ذلك من قبل الفرس وآخرين ممن سبقوهم من أشرار الأرض فدمروا كل ما هو جميل وأحرقوا بغدادنا التي تغنى بها كل محبيها والمعجبين بها وأحرقوا كل ما في العراق من إبداع في مجالات الفكر والعلوم والآداب ” .

وأضافت رغد عن ذكرى رحيل والدها فقالت : ” نحيي هذه الأيام ذكرى استشهاد بطل الأمة الرئيس الشهيد صدام حسين الرئيس الشرعي والدستوري للعراق العظيم وباني نهضته كي تصبح بغداد حاذية للركب العربي والإنساني وعمود الخيمة العربية الصلب ” .

واستكملت : ” ولم ترق تلك النهضة للبعض من أعداء يقظة الشعوب فانساقت حفنة ضالة من حملة الجنسية العراقية فضربوا البلد وأهله بعصى الشر والطغيان وكبدوا العراقيين خسائر هائلة من الدماء والأرواح البريئة وفعلوا كل ما يغضب الخلق والخالق .. هؤلاء الذين ظنواظن السوء أن التغيير نحو الأفضل سيكون باحتلال العراق وتدمير شعبه وقيادته ” .

وأكدت رغد صدام حسين أن ما حدث عام 2003 كان مخطط قذر لهدم العراق مؤكدة أنه تاريخ سيبقى عار على البشرية للتخلص من رمز العراق والدها الشهيد صدام حسين وقيادته الوطنية وسقطت بعد ذلك كل الأقنعة لتظهر الوجود القبيحة لهؤلاء الجناة الذين ادعوا الديموقراطية والتحرير .

واستطردت : ” لقد قاوم والدي وإخوتي وأبناء شعبنا الأبطال المحتل حتى الشهادة بإيمان راسخ بالله وببلدهم وحريتهم .. اليوم ونحن نحيي الذكرى ال 14 لرحيل القائد الشهيد صدام حسين فإننا نجده بيننا حاضرا معنا ” .