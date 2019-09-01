بشار الأسد يحتجز ابن خاله ” رامي مخلوف ” لمطالبته بدفع 3 مليار دولار ل ” بوتين “

كشفت صحيفة ” التايمز ” في مقال لها عن وجود خلاف كبير بين الرئيس السوري ” بشار الأسد ” وابن خاله الملياردير ” رامي مخلوف .

وأرجع أن سبب الخلاف بين الأسد ورامي مخلوف الذي يعد أغنى رجل في سوريا هو رفض مخلوف سداد ديون الحرب الناشبة في البلاد والتي تشارك فيها كل من روسيا وإيران .

وتعود بداية الخلاف إلى منشور كتبه ” محمد مخلوف ” ابن رامي مخلوف والبالغ من العمر 22 عاما على مواقع التواصل الإجتماعي تحدث فيه عن امتلاك والده للعديد من كبريات الشركات السورية .

وزعم أنه على وشك استثمار 300 مليون دولار من أرباح أعماله التجارية في العقارات في سوريا .

فضلا عن نشره من قبل لمنشورات عن شخصيات مؤيدة ومناهضة للنظام السوري .

كما كشفت تقارير أنه كان يسيطر على 60 % من الاقتصاد السوري قبل انتفاضة الثورة السورية عام 2011 .

لتتسبب منشورات محمد مخلوف في خلاف دولي بعد أن تداولتها العديد من المواقع الإخبارية .

حيث أفادت تقارير أن الرئيس الأسد اضطر لاتخاذ إجراءات باحتجاز رامي مخلوف وإيقافه بفرض الإقامة الجبرية عليه عقب مطالبة الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” له بدفع فاتورة مشاركة بلاده في الحرب والتي تقدر بـ 3 مليار دولار .. موضحا أنه إذا كانت سوريا لا تملك هذا المبلغ فإن عائلة مخلوف تملكه بكل تأكيد .

وتداولت وسائل إعلام سورية أنباء عن استيلاء بشار الأسد على شركات مخلوف ومصادرة ممتلكاته .

واشتهر محمد مخلوف بمنشوراته على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” اذ غالبا ما ينشر صوره وهو يقف أمام سياراته الرياضية الفارهة والفيلا الفخمة التي يعيش فيها في دبي .