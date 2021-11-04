يبدو أن فتيل أزمة التصريحات القديمة، لم يتوقف عند أقوال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حيث ظهرت تصريحات زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، على الواجهة، وكانت حديث المغردين في الساعات الأخيرة الماضية.

نشر المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” اليمنية، محمد عبد السلام، مقطع فيديو على صفحته في “تويتر” يظهر فيه الصدر وهو يصف فيها حرب اليمن بـ “الظالمة”.

وأضاف الصدر: “التدخل السعودي في اليمن زاد من التفاقم الطائفي ومن العنف في المنطقة، ولو أوقفت السعودية حربها على اليمن لعاد على جميع المنطقة بالأمن وبإطفاء وبتقليل النار الطائفية”.

بدوره، شارك الكاتب السعودي تركي الحمد، على صفحته في “تويتر” تصريحات الصدر معتبرا أن “هذا الكلام يخلو من المنطق وأبجديات السياسة”.

هذا الكلام يخلو من المنطق وابجديات السياسة.الحوثي يثير القلاقل في اليمن نيابة عن إيران،ولولا التدخل السعودي، لكانت كل الجزيرة العربية خاضعة لإيران،وهذا ما كانت تريده إدارة أوباما، وبايدن اليوم.أما الطائفية،فقد غزت المنطقة مع الطائرة الفرنسية عام 1979،والدبابات الأميركية عام2003.. pic.twitter.com/IUAxJf4u9c — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 3, 2021

ورد الكاتب السعودي على كلام الصدر كاتبا: “الحوثي (أنصار الله) يثير القلاقل في اليمن نيابة عن إيران، ولولا التدخل السعودي، لكانت كل الجزيرة العربية خاضعة لإيران، وهذا ما كانت تريده إدارة أوباما، وبايدن اليوم. أما الطائفية، فقد غزت المنطقة مع الطائرة الفرنسية عام 1979، والدبابات الأمريكية عام2003”.

وبحسب “سي إن إن”، فإن تصريحات الصدر ليست جديدة، بل تعود إلى مقابلة أجراها مع قناة “فرانس 24” عام 2015 وتحديدا في شهر يونيو/ حزيران، أي بعد نحو 3 أشهر من بدء الحرب اليمنية في مارس/ آذار 2015.