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أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الأربعاء في بيان لها عن وفاة الرئيس الجزائري السابق” عبد القادر بن صالح ” عن عمر ناهز ال 80 عاما بعد صراع مع المرض .

وأشار بيان رئاسة الجمهورية إلى أن جنازة الرئيس الراحل عبد القادر بن صالح ستُشيع يوم غد الخميس بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالعاصمة الجزائر .

ونعى أعضاء مجلس الأمة الجزائري الفقيد الذي كان قد سبق وتولى رئاسة المجلس داعين له بالرحمة والمغفرة .. كما وقفوا دقيقة صمت وحداد على روحه .

يذكر أن عبد القادر بن صالح كان قد استلم الحكم مؤقتا من 2 أبريل 2019 إلى 19 ديسمبر 2019 بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة .. وتأتي وفاته بعد أيام قليلة من وفاة الرئيس الجزائري السابق ” عبدالعزيز بوتفليقة ” الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 84 عامًا .



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تعليق واحد

  1. ان لله وان اليه راجعون
    نحن جدة رئيس العهد الفاشل عاشت ١٠٥ سنواتوالظاهر الله وأعلم الحفيد ماشي على درب سته.

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