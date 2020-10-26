نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها تطلعه إلى سلام دافئ مع السودان.

وجاء في التغريدة: “نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان”.

نتطلع إلى #سلام دافئ مع #السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 25, 2020

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد اكدت على انهاء حالة العداء مع اسرائيل و “بدء التعامل الإقتصادي والتجاري، وبتركيزٍ أوليٍّ على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين.” كما جاء في تغريدة على الحساب الرسمي للوزارة على تويتر.

#السودان #وزارة_الخارجية |توصل السودان وإسرائيل إلى قرارٍ بانهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الإقتصادي والتجاري، وبتركيزٍ أوليٍّ على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين. pic.twitter.com/qIykIB0fUs — وزارة خارجية جمهورية السودان (@MofaSudan) October 25, 2020

و​أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: “أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام”.