نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها تطلعه إلى سلام دافئ مع السودان.
وجاء في التغريدة: “نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان”.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد اكدت على انهاء حالة العداء مع اسرائيل و “بدء التعامل الإقتصادي والتجاري، وبتركيزٍ أوليٍّ على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين.” كما جاء في تغريدة على الحساب الرسمي للوزارة على تويتر.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: “أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام”.