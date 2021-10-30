أعلنت وزارة الخارجية البحرينية إنها طلبت من سفير لبنان مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن وزارة الخارجية “طلبت من سفير لبنان لدى المملكة (ميلاد حنا نمور) مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة المقبلة”.

وأرجعت الخارجية القرار إلى “سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة”.

ونوهت إلى أن “القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمين في المملكة”.

تأتي الخطوة عقب إجراءات سعودية مماثلة شملت حظرا على الواردات اللبنانية ردا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي انتقد فيها الدور السعودي في الحرب اليمنية.