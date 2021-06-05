انشغلت عدد من المواقع العربية والاسرائيلية في الايام الماضية بالحديث عن صحة حسن نصرالله، الامين العام لحزب الله وصلت الى حد تداول اسم خليفته المحمتل.

وفي هذا الاطار، كشف الاعلامي اللبناني سالم زهران ردا على سؤال للاعلامي طوني خليفة عن تفاصيل الحالة الصحية لأمين عام حزب الله.

وقال سالم زهران ان وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، أكد له انه تحدث مع نصرالله لمدة نصف ساعة على الهاتف دون اي سعلة.

وتابع سالم زهران: “سيد حسن وعدنا نصلي بالقدس ونحنا عالوعد ونعرفه انه صاحب الوعد الصادق” كاشفا انه سيكون له ظهور جديد يوم الثلاثاء قائلا ان “ضحكته ستقهر كل الاعداء”.

يذكر ان تقارير اخبارية كانت قد كشفت، خلال الايام القليلة الماضية، أن هشام صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي للحزب، هو الاوفر حظا لخلافة حسن نصرالله في حال وفاته..