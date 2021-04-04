نشرت الملكة ” نور ” أرملة العاهل الأردني الراحل الملك ” الحسين بن طلال ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر في التعليق الأول لها على خلفية الأحداث التي شهدها الأردن أمس السبت .

حيث تحدثت وسائل الإعلام عن اعتقال السلطات الأردنية للأمير ” حمزة بن الحسين ” الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك ” عبد الله الثاني ” و20 آخرين بتهمة تهديد استقرار البلاد .

كما خرج الأمير حمزة بن الحسين في مقطع فيديو له نقلته قناة ” بي بي سي ” قال فيه أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد وقُطعت عنه وسائل الاتصال وتم اعتقال حرسه الخاص .. كما أكد على إنه ليس مسئولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة .

وكتبت الملكة نور في تغريدتها : ” أصلي من أجل أن تسود العدالة والحقيقة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا التشهير ذي الدوافع الشريرة .. حماهم الله وأبقاهم آمنين ” .

يذكر أنه من المنتظر أن تُصدر الحكومة الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة بيانا توضيحيا حول أحداث أمس التي شهدها الأردن .

Praying that truth and justice will prevail for all the innocent victims of this wicked slander. God bless and keep them safe. — Noor Al Hussein (@QueenNoor) April 4, 2021