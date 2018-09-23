بن سلمان باليوم الوطني يؤكد على التمسك بالوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والارهاب.. فيديو

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده ستظل متمسكة بثوابت الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، مؤكدا على عدم السماح لأحد أيا كان أن يعتدي على سيادة أو أمن المملكة.

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جاء ذلك في كلمة لولي العهد السعودي باليوم الوطني للمملكة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: “إن وطننا الغالي الذي انطلق منه الإسلام واضيئت منه أنوار النبوة، سيظل متمسكاً بثوابت الدين الحنيف دين الوسطية والاعتدال، ومحارباً بلا هواده التطرف والإرهاب وفقاً لما أكده سيدي خادم الحرمين الشريفين عندما قال إنه ’لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه ، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه‘، ولن يسمح لأحد أياً كان أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه”.

وأضاف: “لا يفوتنا بهذه المناسبة الغالية الإشادة بجهود أبناء وطننا المعطاء في كل الميادين وفي مقدمتهم جنود الوطن وحماة أمنه الذين سطروا أروع الملاحم البطولية للذود عن الدين وحياض الوطن، داعياً الله سبحانه للشهداء بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء”.

وتابع قائلا: “إن هذه المناسبة العزيزة تستوجب منا حمد الله سبحانه وتعالى على ما أكرم به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وهي رعاية تجلت في النجاح الكبير لموسم الحج الأخير والثناء الدائم ممن أكرمه الله بأداء النسك على جهود حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها المضياف، وحرصها الدائم على التطوير المستمر للمشاعر المقدسة والخدمات ، بما يكفل أداء النسك بكل يسر وسهولة”.