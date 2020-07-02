في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، يروج “حزب الله” عبر أمينه العام ومسؤوليه ووسائله الاعلامية لـ “الدعم الإيراني” كبديل جاهز لتوفير النفط إلى توفير الأدوية والمواد الغذائية وتأمين الطاقة الكهربائية والاستثمار في البنى التحتية وصولاً إلى الدعم العسكري، مع عروض بتسهيلات في الدفع و”قبول الليرة اللبنانية كعملة للدفع، أو عبر تبادل السلع”.

وبدأت وسائل اعلام تروج لـ”ضرورة الانفتاح على الدعم الإيراني، وقبول العروض المقدمة”، أحدثها يروج لرواية تتحدث عن بواخر نفط إيرانية باتت مستعدة لـ”خرق الحصار الاقتصادي الأميركي”، وفق ما يروج حزب الله في سياق تبريره لجمهوره تبعات الأزمة الاقتصادية.

لم يعد الأمر مجرد إعلان نوايا، 6 أدوية إيرانية دخلت الأسواق اللبنانية بالفعل، والسلع الغذائية الإيرانية باتت متوفرة بكثرة في الأسواق اللبنانية لاسيما في مناطق نفوذ حزب الله، كالضاحية الجنوبية لبيروت. الأمر الذي يضع لبنان في مهب الآثار المترتبة عن تبادل تجاري وتعاون اقتصادي من هذا النوع، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران أميركياً ودولياً، إضافة إلى السياق السياسي الذي ستوضع فيه هكذا خطوات.