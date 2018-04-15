بوتين يبعث رسالة للقادة العرب قبيل انطلاق القمة… فما هو مضمونها؟

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، رسالة إلى جامعة الدول العربية، حيا خلالها أعضاء جامعة الدول العربية، وقال إن روسيا على استعداد لتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية لضمان الأمن الإقليمي.

وقال بوتين: “روسيا مستعدة لتنمية التعاون الكامل مع الجامعة العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمي.

وأضاف الرئيس الروسي خلال رسالته: آمل أن تتطور الظروف بعد تدمير القوى الأساسية لـــ “داعش” في سوريا والعراق سنستطيع أن نعمل معًا على تكثيف عمليات التسوية السياسية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في هذه البلدان وحل المهام الإنسانية العاجلة.

وتنطلق اليوم الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.