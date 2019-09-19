بومبيو بعد لقائه الامير محمد بن سلمان: “امريكا تؤيد حق السعودية في الدفاع عن نفسها “

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تؤيد “حق السعودية في الدفاع عن نفسها”، وذلك عقب اجتماع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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وشدد وزير الخارجية الأميركي خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

وعبر وزير الخارجية الأميركي عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبدياً تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

من جهته أكد ولي العهد خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.