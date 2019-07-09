ترمب لأمير قطر: وسعنا قاعدة العديد بأموالكم وليس بأموالنا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، توسيع قاعدة “العديد” الأميركية في قطر من أموال الدوحة، وليس من أموال واشنطن.

ووجه ترمب، شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توسيع قاعدة “العديد” الجوية العسكرية الأميركية على حساب الدوحة.

وقال ترمب، في كلمة ألقاها بحضور وزير المالية الأميركي، ستيفن منوتشين، بحضور أمير قطر، أمس الاثنين: “ساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد).. وحسبما أفهم، تم ذلك باستثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس من أموالنا. وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم”.

وتقع قاعدة “العديد” في قطر وهي أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتمثل مركزا أساسيا لانطلاق عمليات قواتها الجوية في المنطقة.

وتستضيف القاعدة مقر القيادة المركزية الأميركية ومقر القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية والسرب رقم 83 من القوات الجوية البريطانية وجناح المشاة الجوية رقم 379 التابع إلى القوات الجوية الأميركية.