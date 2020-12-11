أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وقال ترامب -في تغريدة على تويتر- “إنجاز تاريخي آخر، فقد اتفق اثنان من أكبر أصدقائنا، إسرائيل والمغرب، على علاقات دبلوماسية كاملة”.
وأكد الرئيس الأميركي اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، قائلا إن “المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية”.
من جهته، قال بلاغ للديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب الذي أعلمه بأنه أصدر مرسوما رئاسيا أميركيا، يقضي باعتراف واشنطن -ولأول مرة- بسيادة المغرب الكاملة على منطقة الصحراء المغربية.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة قررت فتح قنصلية في مدينة الداخلة تقوم بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأميركية.
وعبّر الملك المغربي للرئيس الأميركي عن الشكر على هذا “الموقف التاريخي الذي يعزز الشراكة الإستراتيجية القوية بين البلدين”.