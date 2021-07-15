أصدر النائب العام المصري قرارا بموافقته على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل ” حسني مبارك ” من التصرف في أموالهم وذلك على خلفية اتهامهم في قضية غسيل أموال .

وتضمن القرار إنهاء أثر المنع لكل من علاء مبارك وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ وإبنه القاصر عمر .. وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال مبارك وزوجته خديجة يحيى الجمال وإبنيه القاصرين فريدة ومحمود .

يذكر أن النائب العام كان قد أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 أمن الدولة العليا بمنع كل من علاء مبارك وجمال مبارك وزوجته خديجة الجمال وطفليه القصر فريدة ومحمود مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية .

وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية .. ولم يتضمن المنع أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أوسندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات .