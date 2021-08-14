كشفت إذاعة ” آر. تي .إل ” الفرنسية عن قيام مجموعة من اللصوص باقتحام قصر أمير قطر الشيخ ” تميم بن حمد آل ثاني ” الموجود في بلدة موانس سارتو بالقرب من مدينة كان الفرنسية وسرقة بعض محتوياته مساء يوم الخميس الماضي .

وأكدت صحيفة ” لاديبيش ” الفرنسية الخبر الذي بثته إذاعة ” آر. تي .إل ” كاشفة عن تفاصيل الحادث فأشارت إلى أن القصر كان قد اقتحمه 4 أشخاص من بينهم شخصا كان مسلحا وقاموا بسرقة عدد من الساعات الفاخرة والقطع الثمينة .

وأضافت أن الأمير تميم بن حمد لم يكن موجودا في القصر وقت حدوث السطو المسلح ولكن كان يتواجد عدد من أفراد عائلة الأمير مشيرة إلى أن عملية السرقة تمت دون عنف على الرغم من أن أحد الجناة كان مسلحا .

وتابعت : ” لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر .. لكن هؤلاء خضعوا لأوامر اللصوص عندما رأوا السلاح ” .

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام قد افتتح تحقيقا في الواقعة وعهد به إلى فرقة البحث في منطقة جراس وهي وحدة للشرطة القضائية بمساعدة جهاز تحديد الهوية الجنائية في نيس وقسم المباحث الجنائية في مرسيليا .