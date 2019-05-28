تعرف على دول الخليج التي سترفع أسعار البنزين

قررت ثلاث دول من دول الخليج وهم : قطر والإمارات وعمان رفع أسعار البنزين خلال شهر مايو الحالي .

ويأتي ذلك في مواكبة للأسعار العالمية وللسياسة التي اتبعتها دول الخليج مؤخرا بتعديل أسعار الوقود بشكل دوري سواء بالانخفاض أو الارتفاع حسب الأعار العالمية ومضافة إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع .

وتعد الامارات هي اول من اتخذ قرار تحرير الوقود في منطقة الخليج العربي عام 2015 يليها قطر عام 2016 ثم عمان .

وبلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا 1.13 (الدولار الأمريكي) للتر ولكنه توجد فروق ملحوظة ما بين الدول. فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير .

تعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب .. فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين .