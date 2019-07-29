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تعرف على موقف حافظ السبسي من الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

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في تصريحات لموقع ” الشارع المغربي ” أعلن حافظ السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عن قراره بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة .

وجاء ذلك القرار على إثر رغبته في المحافظة على رمزية موقعه الحالي كرئيس لحزب الباجي قائد السبسي ” نداء تونس ” وخدمة الحزب وتنظيم صفوفه .

وأشار حافظ إلى أنه سيكون لنداء تونس مرشح للانتخابات وأن الاختيار سيتم استنادا إلى معايير محددة وإلى كفاءات ومؤهلات لمرشح حزب الرئيس الراحل .

ولم يعلن الحزب عن بديل مرشح للسبسي حتى الآن في الوقت الذي بدأت فيه الأحزاب تسابق الزمن من أجل ترشيح ممثليهم للانتخابات الرئاسية .

 

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