أعلن المكتب الإعلامي لـ جبران باسيل، الوزير اللبناني السابق وصهر الرئيس ميشال عون، عن اصابته بفيروس كورونا، وبأنه استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليلا ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا ومقبولاً.

وأكّد المكتب أنّ باسيل أراد إصدار هذا البيان لابلاغ كل من خالطهم أخيرًا، إذ لا يمكن الاتصال بهم افرادياً، وللاعتذار منهم ايضاً لعدم معرفته بالامر قبل ذلك.

وشكر باسيل مسبقاً كل من يرغب الاطمئنان عليه‏ وأكّد أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين الكترونياً.

وتمنى على اللبنانيين الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من كورونا وأخذ الأمر على محمل الجدّ، ‏لما لهذا الفيروس من قدرة فتّاكة ‏على ضرب المجتمع وشلّه.