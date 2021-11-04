احرج وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي رئيس حكومته نجيب ميقاتي بعد خروجه، بتصريحات جديدة، رد فيها على الداعين له بالاستقالة من منصبه.

فقد نقلت قناة المنار الفضائية عن قرداحي قوله بأنه “لن يستقيل وأن موقفه لم يتغير”. بينما نقلت قناة “الجديد” اللبنانية عن أوساط وصفتها بالمقربة لقرداحي قولها بأن “وزير الإعلام اللبناني ينتظر إتصالاً من رئيس الحكومة ( نجيب ميقاتي) ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي ردّة فعل إيجابية خليجية ذلك أن أيّ استقالة دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى”.

ازمة قرداحي مستمرة… وانعقاد جلسات الحكومة في مهب الريح.. ميقاتي يطالبه بالاستقالة ووزير الاعلام يرفض. تقرير ١/٢ pic.twitter.com/xrZsCc6x3M — Salman Andary (@salmanonline) November 4, 2021

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، كرر في وقت سابق اليوم، دعوته إلى وزير الإعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره، مؤكدا أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.

وقال ميقاتي، خلال كلمة له في السراي الحكومي، إن “البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، مؤكدا العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة”.

وأضاف أن “لبنان لن يترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسيسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي”.