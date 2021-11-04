احرج وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي رئيس حكومته نجيب ميقاتي بعد خروجه، بتصريحات جديدة، رد فيها على الداعين له بالاستقالة من منصبه.
فقد نقلت قناة المنار الفضائية عن قرداحي قوله بأنه “لن يستقيل وأن موقفه لم يتغير”. بينما نقلت قناة “الجديد” اللبنانية عن أوساط وصفتها بالمقربة لقرداحي قولها بأن “وزير الإعلام اللبناني ينتظر إتصالاً من رئيس الحكومة ( نجيب ميقاتي) ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة ستلاقي ردّة فعل إيجابية خليجية ذلك أن أيّ استقالة دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى”.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، كرر في وقت سابق اليوم، دعوته إلى وزير الإعلام جورج قرداحي بتحكيم ضميره، مؤكدا أن الحكومة واجهت ظروفا أصعب بعد مواقفه الشخصية قبل دخوله الوزارة.
وقال ميقاتي، خلال كلمة له في السراي الحكومي، إن “البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، مؤكدا العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة”.
وأضاف أن “لبنان لن يترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسيسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي”.
هذا الدموي الفوقي السمج يُريد أن يُصبح بطل قومي في بلد تمنى لها الإنقلاب العسكري…. هزلت عليه و على من يشد على يده !
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سمع كلامي هههههههههههههه
هكذا هم الناس الذين يعجبون بعلي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام فيتأثرون به بشكل او اخر ومن اي دين او ملة كانوا .
اصلا لا يحل مشكلة لبنان الا انقلاب عسكري يقوده عسكر شرفاء ، يعاد من خلاله كتابة دستور جديد بدل الدستور الفرنسي الحالي القائم على التوازن الطائفي والمحاصصة المقيتة ، وبالمرة الانقلابين يشوفون حل ههههههههههههههههههه للمتزحلقات وعبيد الطغاة الأذلة لبعران الخليج .
جلمبو الرجل لم يخطيء اصلا انما قال الحق
اما بعران الخليج عقدة النقص عندهم تكبر
مع مرور الايام ، حفاة عراة عندهم بترول اعتقدوا
انهم سيحكمون العالم بحماقتهم واموالهم ، نشروا الارهاب بالعالم وشوهوا الدين الاسلامي البريء منهم ، دفعوا مليارات الدولارات لامريكا و الصهاينة وفرحانين بذلهم ونذالتهم وانبطاحهم
بكل سذاجة والله انهم مسخرة و مضحكة ، عبيد الامريكي و الصهيوني يريدون التحكم بالعرب !
والله لا احترام لهم وانما العرب المنافقين لهم
يتوددون من أجل الاموال ويتسولون الوظائف
وبنفس الوقت يضحكوا عليهم .
يكرهوا الصادق الذي لا يجاملهم ويصدقوا الكاذب الذي يجاملهم من اجل مصلحة او مال ( يعني شحاد بشكل عصري ) هههههه
ماذا تقول أنت؟