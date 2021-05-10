صرح ” أبو عبيدة ” المتحدث بإسم ” كتائب القسام ” الجناح العسكري لحركة حماس بأن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح قوات الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم للإنسحاب من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح .

كما طالب أيضا بالإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة وإلا ” فقد أعذر من أنذر ” على حد قوله مهددا إسرائيل بالتصعيد .

وعلى جانب آخر دعت حركة ” الجهاد الإسلامي ” إلى إعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات نصرة لأهلهم في القدس ودعما لانتفاضة رمضان .

يذكر أن ” الغرفة المشتركة ” هو إسم لقيادة تنسيقية بين الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي .