قام حزب الله اللبناني، ليلة السبت / الأحد، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ تجاه الجليل الأعلى وجنوب حيفا في ما يبدو انه بداية للرد على هجوم البايجر واغتيال قادته.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد نحو 10 عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض معظم الصواريخ التي أطلقت عبر الأراضي لبنان.

وبحسب ما ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله فإن الحزب استهدف “قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية”

🔴 عاجل | #المقاومة_الإسلامية تستهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية#حزب_الله — قناة المنار (@TVManar1) September 21, 2024

واستهدفت إسرائيل الجمعة الضاحية الجنوبية مجددا بغارات جديدة، قائلة هذه المرة إنها قتلت قائد “قوة الرضوان” التي تعد من أبرز وحدات النخبة العسكرية التابعة لحزب الله، إضافة إلى عدد من قادة الحزب الآخرين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت أن حصيلة الغارات الجمعة ارتفعت الى 37 قتيلا ونحو 70 جريحا. وجاءت الغارات اثر تفجير أجهزة نداء يستخدمها عناصر حزب الله ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف.