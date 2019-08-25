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حزب الله يعلن اسقاط طائرتين اسرائيلتين في الضاحية الجنوبية

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وقع انفجار هز الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر الأحد، نتيجة اسقاط حزب الله لطائرتين مسيرتين إسرائيليتين وفق ما ذكرته وكالة “اسوشيتد برس”.

وأعلن مسؤول بحزب الله اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من بيروت، فيما أفاد مسؤول بحزب الله لرويترز بتحطم طائرة مسيرة ثانية وتحطمها في الضاحية الجنوبية.

جاء ذلك بعد ساعات، من استهداف مقاتلات إسرائيلية قوات إيرانية قرب دمشق وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت عناصر في فيلق القدس خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة على إسرائيل.

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