حسن نصرالله للاسرائيليين: “لقد ارتكبتم خطأ تاريخيا وادخلتم نفسكم في قتال مباشر مع ايران”!

اعتبر حسن نصرالله الأمين العام لميليشيا “حزب الله” اللبنانية، الجمعة، أن إسرائيل أدخلت نفسها في “قتال مباشر” مع إيران، مكررا الاتهامات التي وجهتها سوريا وروسيا وإيران لإسرائيل بقصف قاعدة مطار “التيفور” في ريف حمص وقتل عناصر من الحرس الثوري الإيراني في القاعدة السورية.

ورأى نصرالله “المنطقة تعيش حالة من القلق نتيجة العدوان الإسرائيلي السافر والفاضح على قاعدة مطار التيفور في ريف حمص واستهداف قوات إيرانية هناك ما أدى إلى استشهاد 7 من ضباط وأفراد الحرس وإصابة آخرين”، وفقا لما نقلته قناة “المنار” التابعة لحزب الله.

وقال: “كان هناك تعمد إسرائيلي بالقتل وليس له سابقة منذ 7 سنوات أن تقوم إسرائيل باستهداف قوات الحرس الثوري الإسلامي وقتلهم عمدا… المسؤولون الإيرانيون هم الذين سيقررون ماذا سيفعلون ولست في مكان أن أنطق باسمهم”.

وأضاف نصرالله: “لكن كحزب الله أريد أن أقول للإسرائيليين ما يلي: عليكم أن تعرفوا أنه بهذا القصف الفاضح أنهم ارتكبوا خطأ تاريخيا وأقدموا على حماقة كبرى وأنهم أدخلوا انفسهم في قتال مباشر مع إيران، وهذه الجمهورية ليست دولة صغيرة ولا ضعيفة ولا جبانة وأنتم تعرفون ذلك”.