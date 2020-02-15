حسن نصر الله يزور إيران سرا ويتوجه إلى قبر قاسم سليماني

كشفت بعض المواقع الإخبارية الإيرانية منها موقع ” الأخبار العاجلة ” مساء أمس الجمعة عن وجود معلومات حول زيارة ” حسن نصر الله ” الأمين العام لحزب الله اللبناني لإيران سرا .

كما أشارت أيضا إلى زيارة حسن نصر الله لمرقد علي بن موسى الرضا وهو الإمام الثامن لدى الطائفة الشيعية .. وتوجهه لزيارة قبر قائد فيلق القدس الجنرال ” قاسم سليماني ” بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران .

ونشرت وكالة أنباء ” الحرس الثوري ” عبر التلغرام عن خبر هذه الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا .

وحولت إيران قبر قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى مزار يرتاده الإيرانيون حيث يصطف الكثير منهم في مقبرة محافظة كرمان .

وكان قد تحدث حسن نصر الله مساء الخميس الماضي خلال مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الإيراني عن علاقته مع قاسم سليماني مؤكدا أن سليماني كان يتردد على لبنان بشكل مستمر وأن علاقتهما كانت متميزة .