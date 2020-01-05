حسن نصر الله في حفل تأبين سليماني : ” الجيش الأمريكي سيدفع الثمن .. حذاء سليماني يساوي رأس ترامب “

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني ” حسن نصر الله ” اليوم الأحد في حفل تأبين لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت أن الجيش الأمريكي هو الذي قتلهما وهو من سيدفع ثمن القيام بذلك .

وقال نصر الله بإنه على يقين بأن فصائل المقاومة العراقية لن تترك جنديا أمريكيا في العراق .

وأضاف : ” القواعد العسكرية الأمريكية والبوارج العسكرية الأمريكية وكل ضابط أمريكي في منطقتنا .. الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وسيدفع الثمن ” .. مؤكدا أن الشعب الأمريكي والمدنيين الأمريكيين غير مستهدفين .

وأشار حسن نصر الله إلى أن الإيرانيون شأنهم أن يردوا .. ولكن هذا لا يعفي محور المقاومة من الرد لأن حذاء سليماني يساوي رأس ترامب فلا توجد أي شخصية أمريكية توازيه .. وقال : ” الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأميركية من كل منطقتنا ” .

وتابع : ” عندما تبدأ نعوش الجنود والضباط الأمريكيين بالعودة الى الولايات المتحدة سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات ” .

وقوطع نصر الله الذي كان يتحدث عبر شاشة عملاقة في قاعة ضاقت بمناصريه مرارا بالتصفيق وبهتافات ” الموت لأمريكا ” و” لبيك نصرالله ” .