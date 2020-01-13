حفتر والسراج يتوجهان إلى موسكو في محادثات حول وقف إطلاق النار

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية عن عقد مفاوضات بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير ” خليفة حفتر ” ورئيس حكومة الوفاق الوطني ” فايز السراج ” في موسكو اليوم الإثنين للبحث في شروط اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا .



وأن تلك المحادثات جاءت بناءا على المبادرة الروسية – التركية والتي ستركز على التسوية المستقبلية في ليبيا .. بما في ذلك إمكانية توقيع اتفاق هدنة ومن المقرر أن يشارك في اللقاء ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والتركية .

ووفقا لوكالة ” سبوتنيك ” الإخبارية فإنه قد وصل اليوم الإثنين المشير خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو لبحث حل الأزمة .. ومن المقرر أن يصل فايز السراج اليوم أيضا .